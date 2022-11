(VIDEO) ZEKANOVIĆ ZOVE HITNU POMOĆ MILANOVIĆU! ‘Pošaljite snažne tehničare i luđačku košulju’: Ljudi mu pišu da ga treba strpati u zatvor

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović rekao “da je čuo da je Zekanović pedofil”, na Facebooku se videom oglasio prozvani Hrvoje Zekanović i pozvao predsjedniku hitnu pomoć.

“112! Nakon još jednog ispada jedino što je preostalo kako bi mu se pomoglo je da ga se hospitalizira. Ponesite obvezno luđačku košulju”, stoji u opisu videa gdje se može vidjeti Zekanovića u mornarskoj majici kako na razgalas zove hitnu pomoć.

“Zovem iz Šibenika, Hrvoje Zekanović je pri telefonu. Trebao bih hitno psihijatrijsku bolnicu Vrapče”, započeo je poziv.





“Dobra večer, Klinika za psihijatriju Vrpače”, rekla je osoba s druge strane linije.

“Ako biste hitno mogli poslati svoj tim, s nekoliko snažnih tehničara, na Pantovčak, rezidencija predsjednika republike. Tamo ima jedan čovjek”, pričao je Zekanović, dok ga liječnik nije prekinuo.

“Gospodine, s kim pričam?”, upitao je čovjek na liniji.

“Hrvoje Zekanović je, zastupnik u Saboru, ali to sad nije bitno. Bitno je da radimo u interesu građana.

Dakle trebate hitno poslati vaš tim na Pantovčak. Tamo ima jedan stanar koji je skroz izgubio kontrolu. Ja se bojim da on nije prijetnja za svoju okolinu i ljude oko sebe”, rekao je Zekanović pa ga je čovjek ponovno prekinuo.

“Evo gospodine, na vaš poziv ćemo odmah reagirati i poslati više tehničara”, odgovorio mu je muški glas.









“Ponesite luđaku košulju”, dobacio je za kraj Zekanović.

Razgovor pogledajte u nastavku.









No, čini se da nisu baš svi ljudi u komentarima nisu bili oduševljeni ovim potezom.

“Za ovo bi te trebalo strpati u zatvor za slanje djelatnika na lažnu intervenciju, ali vi političari imate imunitet i možete se igrati sa ovom državom i narodom”, napisao je jedan komentator.

“Ti si skroz otišao na kvasini”, dodao je drugi.

“Ovo više nije ni smješno.Čovjeku treba pomoć”, misli treći.

‘Ja sam čuo da je on pedofil’

Podsjećamo, povod ovoj reakciji bila je današnja izjava Zorana Milanovića, kojemu su novinari rekli da bi ga Hrvoje Zekanović možda pitao nešto o klubu u Slovenskoj.

“Ja sam čuo da je on pedofil. Ali to sam samo čuo. Kako može biti utuživo da sam čuo? Ja kažem, to je glupost. Ja sam siguran da on nije pedofil. Ali gledajte, sad sam to rekao, on nije pedofil, ljudi kažu da izgleda kao pedofil, ali ja tvrdim da nije.

Ali čaršija priča, ljudi svakakve gluposti pričaju. Po čemu je to utuživo? To je demokracija. Želiš klevetati, onda se moraš suočiti s time da si odrasla osoba, da su u sobi odrasle osobe i da ja branim tvoje pravo da nisi pedofil. Da jesi imao bih razumijevanja, ali nisi i branit ću te do posljednje kapi sline u ustima”, rekao je Milanović.