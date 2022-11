(VIDEO) ‘ZATO ĆE UKRAJINA POBIJEDITI’! Ljudi plaču po cesti, grle svoje ratnike: Rusi nisu ni svjesni da im stiže sudnji dan, Amerikanci iznijeli crnu procjenu

Ukrajinska vojska učinila je ono čemu se malo tko nadao na početku ruske invazije, a to je potpuno poniženje ruske vojske na terenu.

Naime, nakon što su dva mjeseca ginuli u ukrajinskim zasjedama zahvaljujući brzim prodorima u dubinu iza neprijateljskih linija, bez da ih itko pokriva, Rusi se malo organizirali i osvojili ogroman teritorij na jugu i istoku.

Djelovalo je da su Rusi nakon početne sramote naučili lekciju i da su Ukrajinci u vrlo lošoj poziciji. Međutim, Ukrajina vraća golemu površinu svog teritorija pod svoju kontrolu, a najnoviji dragulj i simbol onoga što se može je Herson, lučki grad na Crnom moru i rijeci Dnjepar u kojem se ponovno vijori ukrajinska zastava.

Žrtve za takav podvig su bile velike, ali Rusi su na kraju grad predali bez borbe. Pobjegli su što su dalje i brže mogli. Sada su u situaciji gdje će svako daljnje napredovanje Rusima biti znatno otežano i sve se više čini kako Ukrajina ima dobre šanse samljeti Rusiju. Međutim, dolazi zima u kojoj će jedna i druga strana prestankom intenzivnih borbenih djelovanja dobiti priliku za pregrupiranje.

Međutim, sada je vrijeme za slavlje zbog oslobođenja Hersona i reakciju stižu sa svih strana.

Bijela kuća je rano jutros pozdravila “izuzetnu pobjedu Ukrajine u gradu Hersonu, koji je oslobođen od ruske vojske nakon gotovo devetomjesečne okupacije”, javlja AFP.

“Izgleda da su Ukrajinci upravo ostvarili izuzetnu pobjedu. Jedini regionalni glavni grad koji je Rusija okupirala tijekom rata sad je opet pod ukrajinskom zastavom. To je zaista izuzetno”, rekao je novinarima na summitu ASEAN u Kambodži Jake Sullivan, savjetnik američkog predsjednika Joea Bidena za nacionalnu sigurnost.

Sullivan je rekao da će rusko povlačenje iz Hersona imati “šire strateške implikacije”, što uključuje i smanjenje dugoročne ruske prijetnje ostalim južnim ukrajinskim gradovima poput Odese.

“Ovo je značajan trenutak za koji su zaslužne upornost i vještina Ukrajinaca, koje neumorno podržavaju SAD i naši saveznici”, dodao je Sullivan.

Ukrajinska vojska objavila je video posvećen oslobođenju Hersona. U njemu navodi kako se stanovnici Hersona nisu nikad predali ruskim okupatorima, te podsjeća da su Ukrajinci u Hersonu prosvjedovali protiv ruske okupacije.

“Mi nismo nikad odustali od njih. Jedan narod, jedna zemlja, jedna borba. Koliko god da bude potrebno”, navodi se u videu u kojem se prikazuju kadrovi mještana Hersona kako s radošću dočekuju osloboditelje.

“Zato će Ukrajina pobijediti”, navodi se.

We will never abandon those who are caught in the jaws of a monster. We will fight for each and every one of our beautiful-as-the-universe people. pic.twitter.com/Gh31K0RFWY

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 12, 2022