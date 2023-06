(VIDEO) Zastrašujuća buktinja na moru! Brod pun turista planuo za vrijeme krstarenja: Tri osobe nestale

Turistički brod Hurricane zapalio se za vrijeme krstarenja u blizini obale Marsa Alam u Crvenom moru.

Požar je na brodu izbio oko 6:30 sati u nedjelju, a pretpostavlja se da je razlog električni kvar.

Brod na kojem su se turisti uputili na ronilačko krstarenje isplovio je iz luke Port Ghalib 6. lipnja, a trebao se vratiti u nedjelju.

Lokalne vlasti su priopćile da je u prvim ispitivanjima pronađen električni kratki spoj u strojarnici, dok je ured javnog tužitelja započeo istragu.

Kako navode lokalne vlasti, na brodu se nalazilo 15 britanskih putnika, deset članova posade te dva vodiča. Ukupno 24 osobe su spašene, uključujući 12 Britanaca. Za trojicom Britanaca se još traga, a svi spašeni su dobro.

Do požara je došlo za vrijeme okupljanja za ronjenje na grebenu Elphinstone, poznatom ronilačkom odredištu.

#News: Safari boat full of tourists on the red sea in #Egypt has caught on fire resulting in at least 3 British tourists being missing and others being injured and missing. pic.twitter.com/Id3AOex3yP

