(VIDEO) ZAŠTO SU RUSI PRED VUČIĆEM UGURALI PSA U CIJEV? Šokantni prizori: ‘On strahuje za život, ako to mogu napraviti psu, mogu svakome’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se danas sastao sa švedskim ministrom te novinarima rekao kako Švedska od Srbije traži uvođenje sankcija Rusiji.

“Rekao sam, razumijevajući poziciju Švedske, da i nas netko mora razumjeti. Mi čeznemo za time da ostanemo vojno neutralni. Baš taj blok je 1999. napao našu zemlju. Što se tiče europskog puta Srbije, uvijek smo bili zahvalni Švedskoj na toj podršci. Shvatili smo njihove poruke, mi smo neovisna zemlja i sukladno tome ćemo donositi odluke”, rekao je Vučić, zahvalivši im na iskrenosti i otvorenosti.

Nije tajna da Vučića stišću za svih strana, s jedne strane Zapad ga gura da uvede sankcije Rusiji, spominjući često u tom kontekstu budućnost Srbije u europskim integracijama, a s druge se Vučić i dalje opire jer su srpsko-ruske veze dobro poznata stvar.

Čanak: Vučić se boji da ga Putinov režim ne ubije, zato drži Vulina

Zanimljiv pogled na odnos Vučića prema režimu Vladimira Putina ponudio je Nenad Čanak, nekadašnji predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Naime, vijest da je kritičar Putinova režima, Vladimir Kara-Murza, u Rusiji osuđen na 25 godina zatvora, u Srbiji je dočekana u sjećanje na aferu u kojoj je glavni akter bio aktualni šef srpske obavještajne službe Srbije (BIA) Aleksandar Vulin, nekadašnji ministar policije.

On je, prema tvrdnji Kara-Murze, dostavljao Kremlju informacije o sastancima ruskih oporbenjaka u Beogradu 2021. godine.

“To kome je Vulin nosio podatke o neprijateljima tog sistema… On je više je nego očito u prijateljskim vezama s ljudima iz Kremlja, impresioniran kao i svaki kompleksaš pukom silom i moći koju neograničena vlast daje. Tako da uopće nije nejasno zašto i kako je on pudlica tog Kremlja te zašto i kako je on toliko impresioniran tom ruskom beskropuloznošću i ničim skrivanim prezirom prema ljudskom životu i ljudskim pravima”, smatra Čanak u razgovoru za Danas.

“A najslikovitiji primjer toga je bio onaj kada su pred njegovim očima davili psa, prije nekoliko godina u Rusiji, prilikom službenog posjeta, u okviru nekakvog eksperimenta. Što je bila jasna poruka, da se to može dogoditi psu, može se dogoditi svakome. Vulin je dio službe koja je slijepo odana Kremlju, koje se Vučić plaši. Za svoj život. Vučić se ne plaši Vulina, već onih čiji je Vulin sluga”, kaže Čanak.

Zašto su Rusi ugurali psa u cijev pred Vučićem?

Na društvenim mrežama se 2017. godine pojavila snimka na kojoj se vidi kako ruski znanstvenici pred srpskim predsjednikom Vučićem malog jazavčara stavljaju u cijev. Osim toga, čini se da je ta cijev ispunjena nekom tekućinom. Video je pogledalo više tisuća ljudi, a među komentarima se moglo vidjeti da ljudima ništa nije jasno.

Kako se tada pisalo, Rogozin je Vučiću tom prilikom pokazao nekoliko izuma, a jedna od njih je i “tekućina koja se diše”. Pred Vučićem je pas jazavčar zaronjen u rezervoar ispunjen tekućinom koja ne sadrži dušik, da bi pas nakon nekog vremena izronio živ i zdrav, pišu ruski mediji.

“Vučić je psa potom pomazio i priznao da je vrlo impresioniran”, naveli su ruski mediji, ističući da je ta tekućina pred srpskim predsjednikom prvi put prikazana u javnosti.

Riječ je o tekućini koja bi trebala eliminirati uvjete za nastanak dekompresijske bolesti pri, primjerice, spašavanju potonulih podmornica. Osim toga, naveli su i da bi ta tekućina mogla biti korištena kod prijevremeno rođene djece, kao i kod ljudi čiji su organi za disanje ozlijeđeni u požaru. No, kako su tada rekli, tu tekućinu mogu koristiti samo vrlo obučeni ljudi, zato što odmah proradi instinkt samoočuvanja, grčevi blokiraju grlo i tijelo se počinje odupirati.

Liječnik koji je bio na čelu Komiteta za specijalne operacije podmornica ruske vlade kaže da se ubacivanje takve tekućine u pluća uglavnom vrši uz liječnički nadzor jer se “tijelo opire na svaki mogući način” i lijekovi su potrebni kako bi blokirali grčenje grla.