(VIDEO) ZABIO SE U NJIH DOK SU PLAKALI ZA NAJMILIJIMA! Strašna tragedija pred krematorijem: Poginulo 17 osoba, mnogo je ozlijeđenih

U Kini je došlo do strašne nesreće kada se kamion zabio u skupinu ožalošćenih ljudi koji su čekali pred krematorijem, pri čemu je poginulo 17, a ozlijeđeno 22 ljudi, objavila je državna novinska agencija Xinhua u nedjelju.

Nesreća se dogodila nešto poslije ponoći (16 sati GMT) u selu Taolingu, tridesetak kilometara jugoistočno od grada Nanchanga u pokrajini Jiangxi.

Novinska agencija citirala je izjave stanovnika da su ožalošćeni čekali ispred prepunog krematorija. Navodno su ostavljali svijeće i hranu uz cestu, uobičajen ritual za pokojnike, dok su čekali da sljedeći dan pristupe krematoriju.

Uzrok nesreće se istražuje, javila je Xinhua. Mnoge žrtve bile su iz Taolinga. U izvješćima lokalnih medija nije spomenuto je li krematorij bio posebno prometan zbog golemog vala zaraze koji je preplavio Kinu.

#China: Atleast 17 deaths and 22 injured in a major traffic accident occurred in the Taoling Village section of the S517 connecting line in Youlan Town, #Nanchang County, #Jiangxi Province.

The cause of the accident is under investigation.pic.twitter.com/QQ5Ic7JPl5

