(VIDEO) ZA SVE JE KRIV DRON? Ogroman požar u skladištu nafte na Krimu, sve službe na terenu

U Sevastopolju na Krimu u ranim jutarnjim satima je izbio požar, za čije je izbijanje kako se čini najvjerojatnije odgovoran dron.

Lokalni guverner Mihail Razvožajev je objavio kako se zapalilo postrojenje za skladištenje nafte, kao i da su sve sigurnosne i spasilačke službe na terenu.

“Nema prijetnje civilnoj infrastrukturi”, objavio je guverner s mjesta događaja, potvrdivši da nema žrtava ni ozlijeđenih.

The Russian occupational forces are requesting additional help to extinguish the raging fire in the occupied city of Sevastopol, including aerial firefighting. #Sevastopol #Crimea #Ukraine pic.twitter.com/ameWdbZaPe

Vlasti su pozvale ljude da ostanu mirni.

TASS javlja kako je vatra zahvatila područje od oko tisuću četvornih metara i kako nema ozlijeđenih.

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2









