(VIDEO) XI BI GA ‘UTOPIO U ČAŠI VODE’ DA MOŽE! Kanadski premijer razbjesnio kineskog čelnika, baš mu je ‘stao na žulj’

U javnost je procurila snimka neugodnog susreta kineskog čelnika Xija Jinpinga i kanadskog premijera Justina Trudeaua, koja je svojevrsni dokaz zahlađenja odnosa između dvojice državnika, prenosi Guardian.

Naime, njih dvojica snimljena su na summitu G20, održanom u Indoneziji, gdje vidno frustrirani Xi povlači Trudeaua u stranu i govori mu da ‘nije primjereno‘ da se detalji njihova ranijeg razgovora dijele s medijima. Pritom je Xi sugerirao da Trudeauu nedostaje ‘iskrenosti‘ u pristupu.

“Sve o čemu razgovaramo procurilo je u novine, to nije primjereno, rekao je Xi Trudeauu.

“To nije način na koji smo vodili razgovor”, dodao je.

Žustri razgovor odvijao se samo dan nakon što su vladini izvori izvijestili da je na marginama summita Trudeau iznio ‘ozbiljnu zabrinutost‘ Xiju zbog sve ‘agresivnijih aktivnosti‘ Kine.

Što se tiče Xijevog ponašanja na snimci, ono također odstupa od njegovih, inače pomno planiranih, javnih nastupa.

“U Kanadi vjerujemo u slobodan, otvoren i iskren dijalog. To je ono što ćemo imati i u budućnosti”, rekao je Trudeau, prekidajući Xijevog prevoditelja te je dodao kako će “nastaviti konstruktivan dijalog, ali bit će stvari oko kojih se nećemo slagati”.

Vidno iznerviran i gestikulirajući rukama, Xi je kanadskom premijeru rekao da njih dvojica ‘moraju prvo stvoriti uvjete‘. Na kraju razgovora jedan drugome su pružili ruke, a zatim je svatko otišao u svom smjeru.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q









— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022