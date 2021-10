(VIDEO) VUČIĆ U VOJARNI! OKUPLJENI TRAŽE ORUŽJE: Sve je spremno! ‘Branit ćemo se svim sredstvima’

Autor: N.K

U Kosovskoj Mitrovici u srijedu su ponovno buknuli neredi prilikom kojih je upucan i teško ranjen muškarac srpske nacionalnosti. Cijeli srpski državni vrh je na nogama kao i međunarodna zajednica koja poručuje da nasilje mora odmah prestati. Vučić je u vojarni u Raškoj rekao kako će Srbija štiti svoje građane.

Predsjednik Srbije poručuje kako ne želi da situacija eskalira, ali da je srpska vojska na najvišem stupnju pripravnosti. Osim toga, Vučić je stigao u garnizon Vojske Srbije u Raškoj gdje je obišao vojnike i sastao se s predstavnicima Srba na Kosovu.

Poručio je kako neće dopustiti novu Oluju i Bljesak.

Vučić prijeti vojskom

Rekao sam Lajčaku „Zauzdajte ih, ili ćemo mi“. On je rekao radimo na tome i onda su se povukli. Imali su podršku makar jedne države. I to nije zemlja EU“, rekao je Vučić.

“Što god da se tamo dogodi, oni će reći da su jurili kriminalce. Zamislite vi te kriminalce koji zarađuju na Plazma keksima. Mjesec dana nam ne daju lijekove”, rekao je Vučić pred okupljenim Srbima.

“Oni ne žele ispuniti Briselski sporazum. Ako oni krenu nasiljem, vi zaštitite svoj narod, a mi ćemo biti uz vas. Ali imajte u vidu cijenu koju ćemo morati platiti. Ali ako nastave, onda nećemo imati izbora”, rekao je Vučić.

“Molimo NATO da obavi svoj posao. Molim Albance da ne pokušavaju nasiljem, a ako to opet budu pokušali i ako misle da su dovoljno jaki da to naprave, usprkos tome što će cijeli svijet tražiti moju glavu, moj odgovor će biti kristalno jasan, a to je da u toj borbi moramo zaštititi živote naše djece na Kosovu. Ne samo da ćemo zaštititi te živote, nego vam danas prvi put kažem sa sigurnošću da ćemo u toj borbi i pobijediti”, rekao je Vučić i zaključio svoj govor, a potom je najavio da ide u Kraljevo.

Posljednji put kada su izbili neredi na Kosovu Vučić je dao ultimatum NATO-u od 24 sati da reagira ili da će vojska Srbije reagirati u slučaju pogroma Srba.









Okupljeni Srbi traže oružje

Vučić je izjavio da je došao u Rašku u srijedu čuti predstavnike Srpske liste o današnjim incidentima na sjeveru Kosova, a predsjednik Srpske liste Goran Rakić je rekao da će, ukoliko se sljedeći put dogodi ovakvo nešto, doći do općeg otpora srpskog naroda i da će se braniti svim raspoložim sredstvima, javlja Fonet.

Okupljeni Srbi rekli su da nema sljedećeg puta i da ROSU danas nisu pucali nasumično nego direktno u Srbe.

„Mi se moramo sami braniti, ako vi nećete“, rekao je jedan od građana.

Sestra od strica Srećka Sofronijevića, Srbina ranjenog u današnjoj akciji ROSU, rekla je:









„Kamenovana sam, istjerivana sam. Meni je sin morao otići sa Kosova. Željna sam ga“, rekla je ona u kratkom obraćanju.

Redaju se govornici, uglavnom sa istim pitanjem: da li ćete stati iza nas da nas branite?

Pojedini građani traže oružje. Čuju se prijedlozi i za „građansku neposlušnost“ i izlazak građana iz institucija u Prištini.