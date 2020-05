(VIDEO) Vučić počeo kampanju okružen ekranima s kojih mu plješću, spominjao Srbiju bez mora!

Autor: dnevno

Aktualni predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić počeo je predizbornu kampanju, a zbog pandemije koronavirusa kampanja je počela neuobičajeno – on-line skupom na kojemu je Vučić govorio u studiju okružen ekranima s kojih su mu pljeskali njegove pristalice. Riječ je o prvom takvom predizbornom skupu uoči izbora koji će se u Srbiji održazi u lipnju i prvom predizbornom skupu takve vrste u regiji.

Kako kaže, to što Srbija nema more, ne znači da nije atraktivna. Dodaje da to nije najvažnije, već koliko radite i koliko ste marljivi. Istaknuo je da imaju najljepšu zemlju na svijetu, rijeke, planine i ravnice.

“I oni koji nemaju more privuku po pet puta više turista od onih koji imaju more”, primijetio je Vučić.

Pomalo bizaran početak kampanje nazvane “Za našu djecu” Vučić je uživo prenosio na Facebooku, Instagramu i You Tubeu.