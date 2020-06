(VIDEO) Vučić komentirao incident navijača s Kustošije: ‘Ti ljudi trebaju ići na liječenje jer su pedofili’

Autor: dnevno

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić komentirao je neprimjerene poruke mladića koji su s navijačkim obilježjima Bad Blue Boysa, HOS-ovim zastavama te bengalkama u rukama razvukli u četvrtak navečer na zagrebačkoj Kustošiji transparent “J…t ćemo srpske žene i djecu” i urlali “Ubi, ubi Srbina” na terasi jedne zgrade u Kustošijanskoj ulici.

Vučić je kazao da to govori više o onima koji su odgovorni za taj čin te da je siguran da se ne radi o stavu većine hrvatskih građana.

Osvrnuo se i na to da je on stalna tema hrvatskih medija te kazao da se to nije događalo njegovim prethodnicima, jer je Srbija tada bila slaba.

Govoreći o navijačima, kazao je da se radi o “skupini koja ne zna što će od mržnje”.

“Ti ljudi trebaju ići na liječenje, jer su pedofili, a i silovatelji uvijek s pedofilima idu u istu kategoriju. To više govori o njima nego o nama, našim ženama i djeci”, kazao je Vučić.

Kazao je i da je, prema podacima koje je dobio, u posljednjih 47 dana svaki dan on sam bio napadnut u hrvatskim medijima.

“Na tome sam im zahvalan, jer me ne bi napadali da bar malo ne vrijedim. Neke druge nisu napadali ranije, ali tad nismo imali ni Budimku, puteve, vojsku, policiju, ništa osim što smo im se dodvoravali svaki dan”, kazao je.

Vučić je kazao da Srbija danas ne ide protiv ikog, da poštuje Hrvatsku te da joj želi sve najbolje, ali se ne ispričava zbog Oluje, protjeranih Srba, Bljeska i Jasenovca.

Ponovio je da Srbija želi dobre odnose s Hrvatskom, ali prije svega da sama Srbija bude jača.

“Što će Srbija biti jača, bit će i napadi na mene žešći”, kazao je Vučić.

Naveo je i da u Hrvatskoj često govore da on sam često spominje tu zemlju vezano uz ekonomski rast, ali da ne napominju o kolikom rastu je riječ.

“I ne kažem to ja, već Eurostat. Neće reći koliki je rast Srbije, a koliki Hrvatske”.

“Objasnite ljudima kako ‘glupi, tupavi’ Vučić, tamo ‘istočno od raja’, može da biti uspješniji od genija koji pametno i mudro vladaju”, kazao je Vučić.