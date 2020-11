(VIDEO) VUČIĆ BIDENU KUPUJE SUVENIR NA PLACU: ‘Ne, ja plaćam, spakujte to za potpredsjednika’! Trgovac dobro zaradio

Autor: Valneo Kosic

Joe Biden, vrlo vjerojatno budući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, od početka svoje političke karijere bio je zainteresiran i bavio se prostorom bivše Jugoslavije osobito tokom krvavog raspada.

Na područje Balkana dolazio je i nakon što je rat završio, tako je 2009. godine tadašnji potpredsjednik SAD-a posjetio Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, a u ljeto 2016., nekoliko mjeseci prije predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Donald Trump, na proputovanju za Kosovu boravio je u Beogradu sa suprugom Jill.

Domaćin mu je tokom boravka u glavnom gradu Srbije bio tadašnji predsjednik Vlade Aleksandar Vučić. Biden i Vučić su zajednički obišli jednu beogradsku tržnicu na kojoj je potpredsjednik SAD-a poželio kupiti srpski tradicionalni suvenir – opanke. Kada je Biden upitao koliko suvenir košta, Vučić je odmah inzistirao da on plati. Nije mu dozvolio da plati pa je iz svog džepa izvadio 70 eura. Televizijske kamere zabilježile su ovaj događaj. “Ja plaćam, a vi to samo spakujte za gospodina potpredsjednika”, kazao je Vučić okrenuvši se svojoj pratnji dajući im do znanja “da srede stvar”.