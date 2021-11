(VIDEO) VJETAR ČUPA DRVEĆE, KROVOVE, LOME SE DIJELOVI ZGRADA: Četiri osobe stradale u stravičnoj oluji koja hara Istanbulom

Najmanje četvero ljudi je poginulo u ponedjeljak u turskom glavnom gradu Istanbulu koji je pogodila snažna oluja s olujnim vjetrovima, javljaju agencije.

Ozlijeđeno je najmanje 19 osoba, među kojima tri teže, prenosi Agencija za upravljanje katastrofama i hitnim slučajevima.

Hitne službe teškom mukom dolaze do ljudi kojima je pomoć prijeko potrebna.

Od ponedjeljka ujutro u gradu s više od 15 milijuna stanovnika hara oluja s moćnim vjetorvima koji čupaju drveće, krovove i dijelove zgrada.

🚍🏍️Solidarity is much needed, at all times!

The metrobus drivers crossing the Bosphorus Bridge in Istanbul helped motorcyclist couriers during the storm that blows strong southern winds.pic.twitter.com/5Hcg53M0eq









— Gürkan Özturan🏳️‍🌈 (@obefintlig) November 29, 2021