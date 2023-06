(VIDEO) Velika eskplozija u centru Pariza! Ima ozlijeđenih, hitna i vatrogasci na terenu

Velika eksplozija dogodila se u središtu Pariza, objavio je gradonačelnik glavnog grada Francuske.

Eksplozija se dogodila u Rue Saint-Jacques, u petom arondismanu francuske prijestolnice.

Fasada jedne zgrade pala je na ulicu, a nekoliko se zgrada zapalilo, javlja BBC.

Na terenu su brojne policijske snage i vatrogasci.

⚡️A powerful explosion occurred in #Paris. Details are not yet known pic.twitter.com/t6J7aQNJu1

— KyivPost (@KyivPost) June 21, 2023