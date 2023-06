(VIDEO) Velika eksplozija u centru Pariza! Sedmero ljudi u kritičnom stanju: ‘Izbjegavajte to područje’

Velika eksplozija dogodila se u središtu Pariza u Rue Saint-Jacques, u petom arondismanu francuske prijestolnice.

Fasada jedne zgrade pala je na ulicu, a nekoliko se zgrada zapalilo, javlja BBC.

Na terenu su brojne policijske snage i vatrogasci.

⚡️A powerful explosion occurred in #Paris . Details are not yet known pic.twitter.com/t6J7aQNJu1

Prema prvim informacijama, eksplodirao je plin. Vatra je zahvatila nekoliko zgrada.

Policija je pozvala ljude da izbjegavaju područje eksplozije. Do eksplozije je došlo nešto nakon 17 sati. “Bilo je šokantno, to je katastrofa”, rekao je jedan svjedok.

#Explosion in #Paris. Shook my entire apartment. I hope all inside are okay, police and fireman showed up soon afterwards. Media has my permission to use if desired. pic.twitter.com/DD2Mhl9Zzf

— Sean Roberts (@SeanTweetsAlot) June 21, 2023