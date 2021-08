(VIDEO) VATRA NEMILOSRDNO GUTA SVE PRED SOBOM: Apokalipsa u Grčkoj, izvanredno stanje u Sjevernoj Makedoniji

Više od 500 požara izbilo je u Grčkoj zbog kojih je evakuirano više tisuća ljudi iz desetina naseljenih mjesta.

Vatrogasci su se cijelu noć borili kako bi spriječili da se požar proširi na stambene dijelove u regiji Gortys na Peloponezu, gdje je evakuirano više od 20 sela.

Požari i dalje divljaju na nepristupačnom terenu, a uništen je i veliki dio obradive zemlje i nekoliko pomoćnih seoskih objekata, dok je opskrba električnom energijom u prekidu, prenose grčki mediji.

NOW – People evacuated by ferry from raging wildfires in #Greece . pic.twitter.com/fh8B0WaGW0

Vlasti su iz opreza evakuirale 21 selo, a vatrogascima stižu pojačanja iz Ukrajine, Rumunjske i Srbije. Sve se više govori o mogućnosti da su požari podmetnuti, a državni tužitelj naredio je provođenje istrage kojom bi se trebalo utvrditi je li postojao organiziran plan za izazivanje vatrene stihije.

Wildfires in Greece raged into the night, burning forests and homes in the northern outskirts of Athens and other parts of the country, and forcing more evacuations https://t.co/gHkg9pnqaL pic.twitter.com/hn5a0t0BmN









— Reuters (@Reuters) August 7, 2021