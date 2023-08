(VIDEO) Vatra guta sve pred sobom: Naređena masovna evakuacija, nebo je postalo sablasno crveno

Tisuće stanovnika evakuiraju se iz Yellowknifea, glavnog grada kanadskih Sjeverozapadnih teritorija gdje bukti više od 200 požara.

Vatrogasci se bore s 236 aktivnih šumskih požara dok se vatrena stihija primiče gradu i glavnoj autocesti.

Evakuacije su također u tijeku u Britanskoj Kolumbiji gdje je domove napustilo oko 15 tisuća ljudi.

Pakleni požari u Sjeverozapadnim teritorijima samo su dio od oko 1000 požara koji bukte diljem Kanade dok zemlja prolazi kroz najgoru sezonu požara u povijesti. Dim je dospio u SAD, donoseći štetno zagađenje i pogoršavajući kvalitetu zraka.

Od petka navečer, oko 19.000 stanovnika Yellowknifea evakuirano je zbog prijetnji od šumskih požara prema procjeni gradonačelnice koja je rekla da je sve proteklo uspješno.

