(VIDEO) Uzrujani Vučić objašnjava zašto je lagao o broju respiratora u Srbiji. Nećete vjerovati koji je razlog!

Autor: Dnevno

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić našao se u malom skandalu. Naime, društvenim mrežama kruže snimke na kojima se Vučić opravdava o laži koju je rekao njemačkim predstavnicima od kojih je tražio respiratore za Srbiju.

Prema snimci, Vučić objašnjava da je lagao Nijemce o broju , iz razloga što je pokušao dobiti veći broj respiratora, no kako se navodi, ljudi su navalili da ih predsjednik kaže točan broj respiratora, a nakon toga, Nijemci ih nisu željeli prodati.

“Da kažemo koliko respiratora imamo….ja sam za to kriv! A zašto širite paniku? Reći ću vam zašto sam za to kriv, a na kraju ću vam reći koliki je broj respiratora. Zato šo sam želio nabaviti još više respiratora. Zato što je njemačka vlada, kao i mnoge druge vlade, donijela odluku da više neće izvoziti respiratore. Zatop što to čuvaju za svoje tržište. Ja sam želio predstaviti da imamo puno manje respiratora, kako bismo mogli uzeti još respiratora”, govori uzrujan Vučić na snimci.

znači on je hteo da slaže švabu koliko imamo respiratora da bi nam švabo prodao još ali jebiga mi govna navalili da nam kaže koliko ih imamo i sad zbog nas klošara švabo ne da još respiratora jeben te srbine najgori sipic.twitter.com/9GurjCDoj8 — иван__дамн (@ivan__damn) March 12, 2020

Snimka se rapidno proširila društvvenim mrežama te je izazvala brojne komentare i reakcije.