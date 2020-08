(VIDEO) UZNEMIRUJUĆA SNIMKA: Je li ovo trenutak kada je bjeloruska policija ubila prosvjednika?

Premda su bjeloruske vlasti objavile da je u ponedjeljak u prosvjedima u Minsku stradao prosvjednik kojem je u ruci eksplodirala naprava koju je planirao baciti na policiju, izgleda da to baš i nije tako.

Kako vrijeme odmiče, sve više se čini da vlasti pokušavaju zataškati činjenicu da je prosvjednik Aleksandar Tarajkovski bio upucan.

Uoči sprovoda njegova djevojka iznijela je svoje tvrdnje da je riječ o ubojstvu.

Za nju, zapravo, nema dvojbe. Kaže, njezin partner imao je ranu samo na prsima, ruke i noge bile su posve netaknute, bez modrice i ogrebotine.

Da je smrt uzrokovala eksplozija, to dakako ne bi bilo moguće.

A osim njezinih tvrdnji na društvenim mrežama kruži i navodna snimka ubojstva. Na njoj se potvrđuje teza koja ne ide u prilog vlastima, no za sada autentičnost snimka nije potvrđena.

UPOZORAVAMO ČITATELJE DA BI OVA SNIMKA MOGLA BITI UZNEMIRUJUĆA

(CW – death) Moment of murder of Alexander Taraikouskaga in #Minsk on monday. Police was stating that he dies from his own explosives. Video shows clearly that one of the riot cops shot him. #Belarus pic.twitter.com/hPF4rTdS7F

On August 10, Belarusian authorities announced the death of a protester in Minsk. An IED exploded in his hand, they alleged.

We analyzed a video which the protester’s wife says shows his death. We believe he was killed by Belarusian special forceshttps://t.co/Jxt22MPBoP pic.twitter.com/axQhMR8Aro

— CIT (en) (@CITeam_en) August 14, 2020