(VIDEO) UŽASNI PRIZORI, PADALE PLOČE, ŠIKLJAO DIM: Veliki požar u Londonu, gasilo ga 125 vatrogasaca

Veliki požar izbio je na 17. katu stambene zgrade u istočnom Londonu.

Vatrogasna služba priopćila je da je poslala 15 vozila i 125 vatrogasaca u neboder u Whitechapel High Streetu.

Svjedoci su opisali “užasne prizore”, s velikim staklenim pločama koje su padale stotinama metara na tlo, a dim je šikljao kroz prozore. Tri komercijalne jedinice ispod željezničkih lukova potpuno su spaljene, a gorjela su i četiri automobila i telefonska govornica, javlja Sky News.

Londonska služba hitne pomoći priopćila je da je poslala “časnika za reagiranje na incidente, vođu tima u automobilu za brzo reagiranje i članove tima za reagiranje na opasnim područjima”.

U jednom trenutku plamen se počeo širiti na balkon na 18. katu prije nego što su ga vatrogasne ekipe ugasile.

Huge fire in #aldgate huge glass panels falling 100s of metres to the ground, awful scenes @BBCNews @SkyNews pic.twitter.com/8FqEoHATN0

— Jamie (@JamieLFC_1892) March 7, 2022