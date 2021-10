(VIDEO) UŽASAVAJUĆE I TUŽNO! Pomračenje uma: Džamija u Afganistanu pliva u krvi! Tijela su posvuda!

U Afganistanu je izveden novi bombaški napad na šijitsku džamiju u kojem poginulo najmanje 33 ljudi, a 73 ih je ranjeno. Do napada je došlo u gradu Kandaharu.

Reuters javlja kako su svjedoci vidjeli tri napadača samoubojica. Jedan od njih raznio se na ulazu u džamiju, a druga dvojica unutar džamije.

Još uvijek nitko nije preuzeo odgovornost za napad, ali sudeći po načinu izvođenja i činjenici da je napadnuta šijitska džamija, odgovornost za napad mogao bi preuzeti ISIS-K, teroristička organizacija koja izvršava napada u Afganistanu otkako su talibani preuzeli vlast.

IS je ekstremistička islamska sunitska skupina, a sunitima pripadaju i talibani koji su nedavno ponovo preuzeli vlast u Afganistanu, nakon povlačenja snaga NATO-a predvođenih SAD-om.

“Stanje je uistinu vrlo loše. Bolnica Mirwais poziva mlade ljudi da doniraju krv”, rekao je afganistanski novinar.

Snimke s terena svjedoče o velikom broju mrtvih. Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova Sajed Hosti je rekao da vladajući talibani prikupljaju sve moguće podatke o samoubilačkom napadu.

Warning ⚠️⚠️Graphic violence

Pictures from inside the Imam Bargah mosque show shattered bodies lying on the ground. At least 32 people have been killed and 45 others wounded after an explosion during Friday prayers in the #Afghan city of Kandahar.#Kandahar #Afghanistan pic.twitter.com/3jkFPEH3rh









