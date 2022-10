(VIDEO) URUŠIO SE MOST, LJUDI PALI U RIJEKU! Stravične scene u Indiji, najmanje 32 osobe su poginule

Najmanje 32 osobe su poginule nakon što se srušio most u zapadnoj indijskoj državi Gujarat.

Stotine su pale u rijeku Macchu u gradu Morbi.

Lokalne snimke pokazuju ljude kako vise s djelomično potopljenog visećeg mosta.

Izvješća kažu da se tamo u jednom trenu nalazilo čak 400 ljudi. Vlasti su priopćile kako su spasilački napori u tijeku.

Most je prije četiri dana ponovno otvoren nakon popravaka.

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je “duboko ožalošćen tragedijom”.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022