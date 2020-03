(VIDEO) URUŠILA SE KARANTENA ZA KORONAVIRUS: Hotel s pet katova potpuno se raspao! Ljudi zatrpani ispod ruševina!

Autor: Dnevno

U jugoistočnoj pokrajini Kine u gradu Quanzhou urušio se hotel i zarobio oko 70 ljudi ispod ruševina. RT javlja da je zgrada bila korištena kao karantena za zaražene koronavirusom.

Snimke s mjesta događaja prikazuju ruševinu i hitne službe koje pretražuju ostatke. Za sada je 23 ljudi spašeno.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China’s Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People’s Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

#LIVE A hotel in Quanzhou, Fujian which may have been a #COVID19 quarantine zone collapsed at 19:30. Local authorities have rescued 28 people, and rescue work is still underway. https://t.co/cM9gQTuc8Y — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) March 7, 2020