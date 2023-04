(VIDEO) ‘UKRAJINSKI DRON MIRNO LETI IZNAD MOSKVE!’ Panika u Kremlju, stigla im jeziva prijetnja, Ukrajinac tvrdi: ‘Ovo se nikada nije dogodilo, čak ni 1941.’

Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko na Telegramu je podijelio snimku Crvenog trga u Moskvi snimljenu iz zraka.

“Ukrajinski dron mirno leti iznad Moskve. Čini se da Kremlj ima velike šanse da se vrlo brzo nađe u pogođenom području. Vatromet planiran za 9. svibnja?” napisao je uz objavljenu snimku, čiju vjerodostojnost Newsweek nije mogao potvrditi.

Naime, Rusija 9. svibnja obilježava Dan pobjede kojom slave pobjedu ruske vojske nad nacističkom Njemačkom 1945. godine. Tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu bi se trebala održati, no ipak, zbog sigurnosnih razloga otkazana je povorka Besmrtnog puka.

Osim toga, parade povodom obilježavanja 9. svibnja također su otkazane na Krimu te u gradovima Belgorodu i Kursku, koji graniče s Ukrajinom.

“Crveni trg bit će zatvoren za javnost od 27. travnja do 10. svibnja zbog priprema i održavanja parade. Ako sam u pravu, ovo se nikada nije dogodilo u povijesti Moskve, čak ni 1941. Boje li se vlasti u Kremlju nečega?” zapitao se Geraščenko.

A potom je dodao:

“Ali ima još jedna stvar: dronovi padaju s neba. Fizičko zatvaranje trga od toga ne štiti!”

Putin is growing more and more toxic.

The only foreign leader to participate in a victory day parade in Moscow on 9th May is the president of Kyrgyzstan. His invitation to attend was made in the end of March.

This year, the aggressor country won’t have any demonstrations or… pic.twitter.com/9SF518brf9









— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 24, 2023