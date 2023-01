(VIDEO) UKRAJINI STIŽU NAJBOLJI TENKOVI! Moskva: ‘Gorjet će na bojnom polju!’, Britanci još jače stišću Nijemce

Britanija će poslati eskadrilu tenkova Challenger 2 u Ukrajinu kako bi pomogla u suzbijanju ruske invazije, potvrdio je ministar obrane Ben Wallace.

Govoreći u Donjem domu Parlamenta, Wallace je rekao da Rusija “nije uspjela slomiti volju ukrajinskog naroda” i da je “uspjela izgubiti značajan broj generala i zapovjednika”.

“Sada bismo očekivali trend povratka prema ruskoj ofenzivi, bez obzira koliko gubitaka života ona nosila. Ukrajinski saveznici moraju ubrzati naše zajedničke napore da dramatično, ekonomski i vojno zadrže pritisak na predsjednika Vladimira Putina“, rekao je Wallace.

Najavljujući ono što je opisao kao “najznačajniji paket do sada za ubrzanje ukrajinskog uspjeha”, Wallace je rekao da će Ujedinjeno Kraljevstvo poslati eskadrilu tenkova Challenge 2 s oklopnim vozilima.

Ovom objavom Ujedinjeno Kraljevstvo postaje prva zapadna sila koja će isporučiti Ukrajincima glavne borbene tenkove, koji bi se koristili za obuku ukrajinskih trupa, i izvršit će dodatni pritisak na Njemačku da odobri širu isporuku vozila ovog tjedna.

U razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u subotu, premijer Rishi Sunak je prvi put potvrdio da je namjera Britanije Kijevu dostaviti mali broj tenkova Challenger 2.

Nakon telefonskog poziva, glasnogovornik premijera rekao je da je ponuda tenkova Challenger 2 i dodatnih topničkih sustava znak “ambicije Ujedinjenog Kraljevstva da pojača potporu Ukrajini”.

Kao odgovor, Kremlj je danas rekao da će Challenger 2s “gorjeti” na bojnom polju, i ustvrdio da je to pokušaj produžavanja sukoba.

As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.









