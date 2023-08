(VIDEO) Ukrajinci pogodili veliki ruski brod: Društvenim mrežama kruži zastrašujuća snimka

Ukrajinski dronovi pogodili su ruski tanker u Kerčkom tjesnacu dan nakon što je Kijev objavio da je izveo napad bespilotnom letjelicom na mornarički brod, rekli su ruski dužnosnici.

“SIG tanker… dobio je rupu u strojarnici na desnoj strani kao rezultat napada morske bespilotne letjelice”, rekla je ruska Federalna agencija za pomorski i riječni promet rano u subotu, dodajući da u napadu nije bilo žrtava.

Na mjesto nesreće upućena su dva tegljača, objavio je Tass. Napad je nakratko zaustavio promet na Kerčkom mostu, strateškoj autocesti koja povezuje Krim pod ruskom okupacijom s ruskim kopnom. Na tankeru je u trenutku napada bilo 11 članova posade.

The Moscow Times identificirao je brod kao kemijski tanker SIG, koji je pod američkim sankcijama zbog opskrbe mlaznim gorivom ruskim snagama u Siriji koje podržavaju predsjednika Bashara al-Assada.

Društvenim mrežama kruži snimka za koju se tvrdi da je snimka napada na ruski tanker u Kerčkom tjesnacu. Na njoj se može vidjeti kako pomorski dron dolazi prema tankeru, a snimka se u trenutku udara prekida.

Russian tanker “Sig” down.

