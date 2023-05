(VIDEO) UKRAJINCI I RUSI SE POTUKLI PRED SVIMA! Političarima ‘otkazale kočnice’: Uhvatili se u žestoki klinč

Na samitu Parlamenta Crnomorske ekonomske suradnje u Ankari došlo je do fizičkog obračuna između ukrajinske i ruske delegacije.

Tenzije je podigla zastupnica ruske Državne dume Olea Timofeeva kada je na svom sakou istaknula narančasto-crnu Jurjevsku traku, koja je postala simbol podrške ruskoj agresiji na Ukrajinu.

Ukrajinski zastupnici su nakon toga pokušali razviti zastavu iza njenih leđa, ali su članovi ruske delegacije nastojali to spriječiti.

Predsjednik turskog parlamenta Mustafa Sentop proglasio je pauzu i zatražio da se ukrajinska delegacija, koja je prekršila pravila događaja, izvede iz dvorane.

Nakon što su izašli, u hodniku na marginama ovog samita, izbila je tučnjava u kojoj je sudjelovao ukrajinski parlamentarac Oleksandr Marikovskyi i jedan od ruskih predstavnika.

Jedan od članova ruske delegacije je oteo zastavu Ukrajincima, a na to je odmah reagirao Marikovskyi, koji je nakon kraćeg fizičkog obračuna uspio uzeti ukrajinsku zastavu.

