(VIDEO) Ukrajina upozorava na nuklearnu katastrofu: Sutra je dan od kojeg strepe? ‘Rusi već dobili naredbu’

Dvije bespilotne letjelice presretnute su na nebu iznad moskovske regije, a jedna u susjednoj kaluškoj oblasti, izvijestila je jutros ruska državna novinska agencija Tass, pozivajući se na izvještaje hitne službe.

“Prema prvim informacijama, tri drona išla su prema Moskvi u različito vrijeme”, citiraju izvore.

Novinska agencija RIA izvijestila je da su dvije bespilotne letjelice oborene u blizini sela Valuevo, koje se nalazi oko 30 kilometara jugozapadno od Kremlja. Zasad nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti, no čini se da je panika zavladala u moskovskoj zračnoj luci Vnukovo, gdje su jutros u jednom trenu ograničena polijetanja i slijetanja.

Ruska Federalna agencija za zračni promet, Rosaviatsiya, na Telegramu je objavila da su ograničenja nastupila ‘zbog tehničkih razloga koji su izvan kontrole zračne luke’, a ukinuta su u osam sati ujutro po lokalnom vremenu. Iz ovih izvještaja nije moguće procijeniti je li do poremećaja u radu zračne luke došlo zbog prijetnji dronova, no, s ruske strane dolaze optužbe da itekako jest.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin tvrdi da je Ukrajina izvela još jedan napad bespilotnim letjelicama na ruski glavni grad i njegovu regiju, privremeno prekinuvši letove u zračnoj luci Vnukovo.

“U ovom trenutku napade su odbile snage protuzračne obrane”, rekao je Sobyanin na Telegramu. “Svi otkriveni dronovi su eliminirani.”

Rusko ministarstvo vanjskih poslova još je direktnije u optužbama jer tvrde da je Ukrajina pokušala izvesti teroristički napad na moskovsku zračnu luku.

“Ukrajina je pokušala napasti civilnu infrastrukturu, uključujući zračnu luku, što predstavlja teroristički čin”, rekla je u utorak glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova.

Nakon što je prošlog mjeseca došlo do uništenja brane Kahovka, Kijev strahuje da Kremlj planira organizirati eksploziju u nuklearnoj elektrani Zaporožje, najvećoj u Europi, koja se nalazi u gradu Enerhodaru pod ruskom okupacijom.

Prema ukrajinskim obavještajnim službama, ruskim je radnicima rečeno da napuste elektranu do 5. srpnja.

“Postoji ozbiljna prijetnja. Rusija je tehnički spremna izazvati lokalnu eksploziju u postrojenju, što bi moglo dovesti do ispuštanja opasnih tvari u zrak”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski španjolskim novinarima u Kijevu tijekom vikenda.

“Mi o svemu tome razgovaramo s našim partnerima kako bi svi razumjeli zašto Rusija to radi i da ih politički pritisnemo da im takvo što ne pada na pamet.”

Naime, prošli tjedan ukrajinske službe provodile su vježbe odgovora na nuklearnu katastrofu u blizini nuklearne elektrane Zaporožje. Tada su ukrajinski obavještajci izvijestili da ruski vojni kontingent, kao i radnici nuklearne elektrane koje podržava Rusija, postupno napuštaju elektranu.

“Među prvima koji su napustili stanicu bila su tri zaposlenika Rosatoma”, stoji u priopćenju ukrajinske vojne obavještajne službe. Savjetovano im je da odu do 5. srpnja. “Osoblje koje je ostalo dobilo je upute da okrive Ukrajinu u slučaju bilo kakvih hitnih slučajeva.”

Nuclear drills in Ukraine.

The authorities are concerned that Russia may blow up Zaporizhzhya nuclear power plant they occupy.

If they blew up the Kakhovka dam, they can blow up the power plant.

The video shows a person’s decontamination pic.twitter.com/2X4flIwiij

