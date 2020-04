(VIDEO) U Zagrebu pada snijeg! Jučer temperatura preko 23 stupnjeva, a danas blizu nule!

U Zagrebu je oko 9:30 počeo padati snijeg. Temperatura je od ranog jutra bila blizu 0 stupnjeva, cijelu noć je puhao vjetar, a pred jutro je počela padati kiša koja se pretvorila u pahulje.

Velika je ovo temperaturna razlika u odnosu na jučerašnji dan u kojem je temperatura bila i 23 stupnjeva Celzijeva.

U ostatku dana očekuje se pretežno oblačno s kišom, u većini predjela osjetno hladnije i razmjerno vjetrovito. Uz zahladnjenje kiša će u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, a ponegdje ga može biti i u središnjim predjelima. Ponajprije na Jadranu mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom koji u Dalmaciji lokalno mogu biti izraženiji.

Popodne prestanak oborine i sa zapada postupno razvedravanje, a do večeri kiše će još biti u Dalmaciji. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura s olujnim udarima, a na jugu Dalmacije veći dio dana umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13, u gorju mjestimice niža, a na Jadranu od 12 do 18 °C.

Sutra nas očekuje sunčano vrijeme, popodne u unutrašnjosti uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, popodne jugozapadni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima slabjeti i popodne okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom između -3 i 2, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna od 12 do 17 °C.