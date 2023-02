(VIDEO) ‘U VRAŽJU MATER, NE DAMO NAŠE GROTE’! Gori Markov trg, prosvjednici su spremni za rat s Plenkovićem: ‘Pomorsko dobro je 100% naše’

Autor: Dnevno.hr

Točno u podne na Markovom Trgu počeo je prosvjed inicijative “Javno je Dobro” zbog spornog Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Pod sloganom “Pomorsko dobro je 100% naše” prosvjednici traže da se povuče Prijedlog Zakona o pomorskom dobru iz saborske procedure te ističu kako je potreban novi koji čuva, a ne rasprodaje našu obalu i more! Tvrde kako prijedlog zakona predstavlja (između ostalog) praktički i privatizaciju hrvatskih plaža.

Također ističu da bi po ovom prijedlogu zakonu privatna osoba (koncesionar) mogla dugoročno (više od 50 godina) zakupiti plažu i upravljati s plažom te ju povezati s hotelom, kampom i turističkim naseljem u jednu (funkcionalnu, infrastrukturnu i prostornu) cjelinu što je praktički privatizacija.

Prosvjed pratite uživo na portalu Dnevno.hr





12.10 Zasvirala je i obrada pjesme “Daleka obala”, doduše s malo izmijenjenim tekstom.

“Postoji zakon gdje more je šporko,

Zakonska ograda,

Neki me čuvar gleda razroko,

Zakonska, zakonska ograda nas mami”

12.03 Transparenti su poprilično kreativni, a poruka je jasna! Pogledajte galeriju.

11.53 Prosvjednici s transparentima dolaze na Markov trg.

Ranije…

Organizator prosvjeda je nicijativa ”Javno je dobro”, a okuplja druge udruge i građane oko ideje očuvanja i zaštite javnog i općeg dobra.









”Tražimo povlačenje ovog štetnog Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz saborske procedure! Tražimo izradu novog Prijedloga ZPDLM koji će čuvati more i obalu, kojim će se osigurati 100% slobodan pristup svim plažama, koji neće ograničavati nikome boravak uz more, kojim se neće pokušavati privatizacija i koji će biti takav da pomorsko dobro ostane opće dobro, baš kako je bilo i do sad! Obala i more, 100% slobodno, 100% naše”, stoji u njihovom pozivu na prosvjed.