(VIDEO) U tri minute sve je bilo pod vodom: Ovako se puni kanal koji spašava Zagreb

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Stariji Zagrepčani još se sjećaju noći s 25. na 26. listopada 1964. godine kada je rijeka Sava poplavila Zagreb kada jer došlo do pucanja nasipa. Nabujala Sava poplavila je trećinu Zagreba, odnijela 17 ljudskih života, a 40 tisuća ljudi ostalo je bez krova nad glavom.

Nakon te tragedije grad je krenuo u realizaciju sustava obrane od poplava kako bi se zaštitio od budućih prijetnji. Ključna komponenta ovog sustava je Oteretni kanal Sava – Odra, koji počinje od preljeva Jankomir pa sljedećih 32 km kroz velikogoričko područje vodi do Turopoljskog luga odnosno velike prirodne retencije Odranskog polja koja upija vodu.

Od 70-ih godina ovaj sustav je sedam puta spasio Zagreb od razornih poplava, dva puta 1979. godine, zatim 1980., 1990., 1998., 2010. i 2012. godine.





Kao što se vidi na snimci s YouTubea snimljenog 19. rujna, 2010. godine vidi se kako vodeni val u nekoliko kratkih minuta prodire i poplavljuje sve pred sobom. Ovaj sustav je tada, kao i još šest puta nakon 1964. spasio živote i imovinu građana Zagreba.

Dodatno ojačan nasip

Funkcija preljeva i oteretnog kanala je olakšati teret velikih vodnih masa rijeke Save prije nego što stignu do Zagreba. Višak vode privremeno se zadržava u retenciji Odransko polje, koja ima ključnu ulogu u ovom sustavu obrane od poplava. Kanal je prvotno zamišljen da se proteže više od 50 km, no dio koji je trebao ići kroz Turopoljski lug do Siska nikad nije izgrađen jer je prirodnim procesima retencija Odranskog polja već obavljala svoju funkciju.

Posljednjih godina dodatno je ojačan nasip koji se proteže od kraja kanala do rijeke Save na kome se može stvoriti povratni vodni val kroz Turopoljski lug prilikom sudara Save i Kupe u Sisku, a što se dogodilo 2012. godine pri čemu je stradala Čička Poljana.

Važno je napomenuti da se voda iz Save ne usmjerava u kanal pri svakom vodostaju. Tek kada vodostaj premaši određenu granicu, otvara se preljev Jankomir te voda prelijeva preko nasipa.









Nema razloga za brigu

Međutim, s obzirom na promjene u koritu rijeke Save tijekom vremena, preciznost prvotnih procjena i projektiranja kanala je dovedena u pitanje. Aktivacija kanala događala se rjeđe nego što se predviđalo – samo pet puta umjesto planiranih devet u razdoblju od 1979. do 2006. godine.









Budući planovi uključuju proširenje kanala, koji će postati poznat kao kanal “Sava-Sava”. Ova proširenja će omogućiti kanalu da se proteže do Stružeca Posavskog, značajno povećavajući kapacitet sustava obrane od poplava. Ovaj ambiciozan poduhvat zahtijeva obnovu i izgradnju mostova, produbljivanje kanala, rekonstrukciju nasipa, te izgradnju novih objekata. Sve ovo bi rezultiralo dodatnom zaštitom Zagreba i okolnih područja te bi istovremeno stvorilo mogućnosti za proizvodnju električne energije iz hidroelektrana.

U međuvremenu Zagrepčani s nervozom gledaju prema Savi gdje se večeras oko 18 sati očekuje vrhunac vodenog vala. Hrvatske vode su za večeras prognozirale maksimalni protok Save na ulazu u Hrvatsku na razini od 3300 do 3600 m3/s te se očekuju rekordni vodostaji iz razine 2010. godine. Iako je situacija ozbiljna, iz Hrvatskih voda uvjeravaju da u ovom trenutku stanovnici Zagreba nemaju razloga za brigu.