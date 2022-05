(VIDEO) TUČA ZASULA ISTOK ZEMLJE I DALMACIJU! Kilometarski olujni oblak iznad Kozjaka uzrokovao jako grmljavinsko nevrijeme

Autor: L.B.

Kao što je bilo najavljeno, na istoku zemlje stvorila se jača naoblaka u poslijepodnevnim satima, a nevrijeme nije zaobišlo ni Dalmaciju

U Vukovarsko-srijemskoj županiji došlo je do snažnog nevremena, a snažna tuča zasula je predio mjesta Gradište, dok je u splitskom zaleđu zabilježeno grmljavinsko nevrijeme.

Naime, po visini iznad naših krajeva kruži vlažan zrak, piše N1.





JAKO NEVRIJEME U OKOLICI SPLITA Olujni oblak iznad Kozjaka dosezao 10 kilometara, crni komadi pepela padali po Splituhttps://t.co/ksOPWWraOq pic.twitter.com/FVFy659Zn1 — Dalmacija Danas (@Dalmacija_Danas) May 10, 2022









Ogroman olujni oblak

U popodnevnim satima u Zagori je došlo do jačeg razvoja naoblake, ponegdje uz kišu i pljuskove. U Muću je bilo i tuče, a temperatura je u kratko vrijeme pala za 10 stupnjeva, odnosno spustila se sa 24 na samo 14 stupnjeva u sat vremena.

Oko 16 sati jak grmljavinski oblak razvio iznad Kozjaka, a prema odrazu DHMZ-ovog radara na Debeljaku, visina mu je dosezala 10 kilometara. Jaka nevera potom je zahvatila dijelove Kaštela gdje je u vrlo kratko vrijeme palo i preko 10 litara oborine po kvadratnom metru uz vjetar i osvježenje. Primjerice, u Kaštel Gomilici je izmjereno 20 litara po kvadratnom metru, javlja Dalmacija danas.









U srijedu ponovno razvoj naoblake

Stoga je sustav Meteoalarm na snazi u vidu upozorenja na nevrijeme za istok unutrašnjosti i unutrašnjost Dalmacije, gdje isto tako u ovim trenucima ima jačih proloma oblaka. Poziva se na oprez.

Srijeda će, kako javlja DHMZ, biti pretežno sunčana i iznadprosječno topla. U unutrašnjosti ponegdje umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, potom slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 na kopnu, od 13 do 18 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 28 °C.