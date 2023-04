(VIDEO) TRAGEDIJA U DUBAIJU! Sukljao gusti crni dim, u buktinji zgrade poginulo 16 ljudi: Zaštitar umro spašavajući stanare

U golemom požaru koji je buknuo u stambenoj zgradi u Dubaiju, poginulo je 16 ljudi, a devet ih je ozlijeđeno, javljaju lokalni mediji.

Požar je izbio u četvrti Al-Ras, jednom od najstarijih dijelova Dubaija. Stambena zgrada je dom mnogih radnika, migranata i trgovaca.

Prema izvješćima lokalnih medija, požar je izbio na četvrtom katu peterokatnice.

Civilna obrana Dubaija rekla je da je do požara došlo zbog nepoštivanja sigurnosnih zahtjeva zgrade.

