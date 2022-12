(VIDEO) POSLAO ZASTUPNIKA NA INTENZIVNU! Totalna makljaža u parlamentu, Erdoganovci se pomlatili s oporbom: Neviđeni kaos pred očima nacije

U tučnjavi koja se dogodila u turskom parlamentu ozbiljno je ozlijeđen jedan zastupnik.

Riječ je o zastupniku iz Trabzona Hüseyinu Örsu, koji je navodno zadobio udarac u glavu tijekom sukoba u turskom parlamentu, zbog čega je prevezen u bolnicu.

“Njegovo stanje se pogoršalo nakon udarca u glavu. U bolnici je obavljena defibrilacija srca”, izjavila je Alin Cesur, zastupnica iz stranke Örs’Iyi.

turkish mp hospitalized after budget brawl breaks out in parliament pic.twitter.com/Q2wiz3R8xr

Na televizijskoj snimci se vidi obračun desetina zastupnika iz vladajuće stranke turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana s opozicijom, koji je izbio tijekom napete debate o budžetu za narednu godinu.

Privatna novinska agencija DHA piše da Örs ima problema sa srcem te da je smješten na odjel intenzivne njege iz predostrožnosti.

Heated debate in the Turkish Parliament about next year’s budget.









One MP taken to hospital with suspected head trauma. pic.twitter.com/EMAAioHD2F

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 6, 2022