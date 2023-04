(VIDEO) ‘TO NEMA BOŽJE VEZE!’ Benčić crvena od bijesa probudila i uspavane u Saboru: Ušla u žestok okršaj s guvernerom i HDZ-ovkom

Nakon što je Marijana Petir u saboru govorila o neodgovornom poslovanju pojedinih trgovačkih lanaca koji su, prema njenim riječima, iskoristili uvođenje eura kako bi podigli cijene određenih proizvoda poput prehrambenih namirnica, za repliku se javila nezavisna saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto.

“Ljudi moraju jesti, hrana je nužna za život i na to smo najviše osjetljivi. Strani trgovački lanci iskoristili su inflaciju za povećanje cijena. Sav ekstraprofit zadržali su sebi u džepu na uštrb običnih građana”, rekla je u slobodnom govoru Petir, a zatim se za riječ javila Krišto.

“Kolegice Petir, bivši guverner švicarske narodne banke morao je podnijeti ostavku jer je njegova supruga profitirala na tečajnim razlikama. To se smatralo insajderskim poslom. U HNB-u stalno slušamo o isprepletenosti s moćničkim strukturama, gdje pojedinci neprestano profitiraju. Rezultat toga osjećaju hrvatski građani na svojim primanjima. Zašto vi iz vladajuće većine to tolerirate? Mislite li da su Švicarci i Nijemci bezumni jer se pridržavaju zakona? Zašto se tolerira da guverner Vujčić i Žigman zlorabljuju svoje položaje i nanose štetu građanima?”, rekla je Krišto.





Uslijedio je odgovor Petir

“Ne štitim ja nikoga niti sam primijetila da bilo tko štiti guvernera ili čelnike bilo kojih drugih institucija koje su neovisne. Ako vi imate saznanja o tome, mislim da je dobro da onda to prijavite institucijama koje mogu provesti istragu. Ja te instrumente nemam i ne mogu to provesti”, rekla je Petir.

Nakon toga, Vidović Krišto javila se za povredu poslovnika:

“Članak 238, vrijeđanje. Vi iz vladajuće većine imate isti narativ. Biti u vladajućoj većini i sramiti se svega što se događa je ljudski. Ali braniti i govoriti meni da se obratim institucijama? Kome? Da se DORH-u obratim? Ili USKOK-u? Pa sve su institucije blokirane vašom politikom. Vi ste te institucije korumpirali. To je sramota”, rekla je Vidović Krišto.

Zatim je i Petir zatražila povredu poslovnika.

“Kolegica vrijeđa mene i zastupnike klubova koji podržavaju vladu. Ako zastupnici ne vjeruju institucijama ove države, onda ne znam kako se može očekivati od građana da ih vjeruju. Očekujem da institucije rade svoj posao i da vi, ako imate saznanja o nezakonitim aktivnostima, prijavite to institucijama, a ne da prozivate mene, koja nemam instrumente za to”, rekla je Petir.

Vidović krišto pokušala joj je tada dobaciti odgovor, ali mikrofon joj nije bio upaljen.









Nakon slobodnog govora guvernera Narodne banke Borisa Vujčića, za repliku su se javili Marijan Pavliček i Grozdana Perić, koja je guvernera upitala

“Ovdje se spominje i koncentracija štednje. Objasnite postoji li zakon o zaštiti osobnih podataka, do koje mjere i miože li javnost znati postoje li zakoni koji to reguliraju?”, upitala je Perić.

Prije nego je guverner uspio doći do riječi, za povredu poslovnika javila se Sandra Benčić.









“Gopođo Peri, pa vi predsjedate u odboru za financije je li tako? Pa razumijete što je izvještaj o koncentraciji štednje. To nema božje veze s osobnim podacima. Ima veze s time da se mjeri koja je koncentracija štednje i koliko mali dio ljkudi ima dio štednje. Dajte se zamjenite s nekim drugim odborom, za ime božje”, rekla je Benčić, nakon čega joj je Furio Radin dao opomenu.

Uslijedio je i odgovor guvernera Vujčića:

“To nisu podaci koje mi imamo. mi imamo samo podatke iz 2014 godine, kada smo proveli to istraživanje. To se može ponoviti, ali to ima veze sa zaštitom podataka jer je to istraživanje veoma komplicirano. Oni su zaštićeni i mi njih moramo analizirati, a ne možemo ih povlačiti po ljudima. To ima i porezna uprava”, rekao je Vujčić.

Peović: Ne prikazujete realne podatke

Za riječ se javila i Katarina Peović iz Radničke fronte:

“Ovdje s nešto počelo o plaćama, pa bih za kraj samo rekla o tome. Ono što je problematično je kada se govori o rastu plaća, da se uopće ne uzima u obzir koliko su plaće rasle u drugim zemljama. takva manipulativna statistika se ovdje ponovila brat bratu, jedno 20 puta. Znači, prosječna plaća od 1000 eura se mora uspoređivati ako s nikim drugim, onda sa Slovenijom, gdje je minimalna plaća 1000 eura, a troškovi života nisu veći.

Najbolja ilustracija kako se kreću plaće, nju je dao naravno premijer i ministarstvo gospodarstva, koji su dali brošuru za strane investitore, gdje se hvale kako su Hrvati najjeftinija radna snaga u Europi. To je istina, manje troškove imaju samo Mađari i Bugari. Tako da treba uzeti u obzir ono što je realno, a to je da je prosjek EU dvaput veći nego u Hrvatskoj”, rekla je Peović.

Nakon toga, guverner Narodne banke Boris Vujčić održao je slobodan govor.

“Moram priznati da nisam razumio neka pitanja, pogotovo kada se govorilo o kršenju ugovora. To je toliko besmisleno da ne znam što bih uopće rekao. Što se tiče inflacije i načina na koji utječe na društvo, desetljećima je poznato da ona više oštećuje siromašnije nego bogatije. To je zato što je košarica siromašnijih više orijentirana na hranu, čija je cijena porasla. Ovakav rast cijena više će pogoditi Hrvatsku nego Njemačku jer košarica potrošačkih cijena više orijentirana više orijentirana prema proizvodima čija cijena više raste”, rekao je.

Benčić zaratila s guvernerom, zajapurila se i podigla ton

Sandra Benčić nije bila zadovoljna odgovorom, pa je još jednom zatražila povredu poslovnika i žestoko podigla glas.

“Pa svako izvješće koje uključuje financijske podatke građana, se naravno prije pripreme analizira da bi se podaci dali… pa mislim, kako bismo mi imali podatke o dohodovnim kvintilima da ne ide iz mikropodataka ali da se zaštite mikropodaci! Pa to vas pitam! Dajte da se to zaštiti!” uzrujano je rekla Benčić i nervozno ugasila mikrofon.

“Dok ne mijenjamo poslovnik i to je replika, pa ide opomena”, rekao je Radin.

Pavliček: Hrvatska je primjer zašto ne treba uvoditi euro

Marijan Pavliček iz Hrvatskih Suverenista ustvrdio je danas u Hrvatskom saboru kako je Hrvatska postala primjer zašto ne treba ulaziti u eurozonu te je prozvao vladu da nije povukla ni jedan mehanizam kako bi građane, kod uvođenja eura, zaštitila od neopravdanog povećanja cijena.

“Naša vlada nije povukla ni jedan konkretan korak, posljedica nečinjenja je da već nekoliko mjeseci imamo dvoznamenkastu stopu inflacije”, rekao je zastupnik.

Pavliček kaže da su troškovi života u dvije godine porasli gotovo 20 posto te da je inflacija prehrambenih proizvoda i pića mjesecima od 15 do 20 posto.

“Neopravdani rast cijena zbog uvođenja eura dodatno će smanjiti kupovnu moć”, ustvrdio je.

Naveo je kako su Hrvatsku pogodila tri vala poskupljenja: prvi početkom rujna prošle godine, uoči dvojnog iskazivanja cijena, drugi tijekom jeseni zbog inflacije i treći netom nakon ulaska u eurozonu. Došlo je do drastičnog poskupljenja roba i usluga, što je potvrdio i Državni inspektorat, kazao je Pavliček.

Podsjetio je i kako su Suverenisti unatrag dvije godine upozoravali da Hrvatska nije spremna za ulazak u eurozonu te da u nju ulazimo u doba najveće neizvjesnosti i inflacije. “Unatoč svemu tome, vlada se nije obazirala na naša upozorenja, premijer nas je ugurao u eurozonu, jer je to bio njegov politički projekt”, ustvrdio je.