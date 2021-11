(VIDEO) ‘TO JE OKRUTNO, I NJENO SRCE JE KUCALO!’ Nakon smrti trudnice Poljaci prosvjeduju protiv strogog zakona o pobačaju

Tisuće ljudi okupile su se u subotu u gradovima diljem Poljske kako bi prosvjedovali protiv strogih pravila o prekidu trudnoće. Ovu je goruću temu ponovno otvorila smrt trudnice

Aktivisti kažu da je smrt 30-ogodišnje Izabele u 22. tjednu trudnoće rezultat presude poljskog ustavnog suda da abortus na temelju deformacije ploda nije u skladu s ustavom. Obitelj kaže da je trudnica umrla od septičkog šoka.

Izabela je u rujnu došla u bolnicu u Pszczyni nakon što joj je puknuo vodenjak, ispričala je obitelj. I raniji ultrazvuk pokazivao je više malformacija fetusa. Međutim, liječnici su odbili okončati trudnoću dok je fetus imao otkucaje srca.

Kada se pokazalo da su njegovi otkucaji stali, liječnici su odlučili Izabeli napraviti carski rez. Odvjetnica obitelji, Jolanta Budzowska, kazala je da je Izabelino srce stalo na putu u operacijsku dvoranu i da je umrla bez obzira na pokušaje reanimacije.

Protests in Warsaw after the death of a woman who was refused an abortion under Poland’s abortion ban pic.twitter.com/exKbEYstDi h/t @Heresy_Corner @J_Jaraczewski https://t.co/kcz1VjPLH3

Presuda poljskog ustavnog suda da abortus na temelju deformacije ploda nije u skladu s ustavom stupila je na snagu u siječnju, nakon čega je došlo do gotovo potpune zabrane pobačaja i velikih prosvjeda.

Ljudi koji su nosili svijeće i transparente na kojima je stajalo ‘Nijedna više’ i ‘Indiferentnost je suučesništvo’ hodali su kroz desetak gradova u subotu, priopćili su organizatori, uključivo Pszczynu na jugu Poljske gdje je preminula žena živjela.

Iza died in a hospital in Poland.30 yo married, 1 child. 22 weeks pregnant with a baby having defects with no chance of survival &lack of amniotic fluid.Due to anti abortion law, doctors waited for baby’s death before helping her. It did, and so did she the next day due to sepsis pic.twitter.com/Uor1p6AvXg

— Dorota Dlouchy – Suliga (@DorotaDlouchy) November 6, 2021