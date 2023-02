(VIDEO) ‘TO JE BOGU ZA PLAKAT!’ Građanin nemilice prao Bačića: ‘Bio sam spreman poginuti za Hrvatsku! Tri godine niste ni kuću izgradili, skoro bi Srbe spomenuo…’

Autor: Dnevno.hr

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je obišao zagrebačka naselja Markuševec i Čučerje.

Na obilasku je sreo jednog nezadovoljnog građana koji je njega, ali i premijera Andreja Plenkovića, žestoko prozvao zbog sporosti obnove.

“Ja sam Ivan, tu sam rođen. Prije tri godine vaš šef ‘AP’ došao je, obećao i prevario. Ne znam hoće li ovo pustiti u javnost ili će rezati. Tom čovjeku sam rekao: ‘Gospodine, recite mi kada ćete obnoviti ovo’. Rekao je: ‘U godinu dana’. Je li istinu govorio ili lagao? Nitko ne odgovara za novac iz EU. Jesu li se potrošili, vratili? Nema ih. To su milijuni eura, ne kuna. A ne govorimo o aferama koje se stalno vrte, novcu koji se krade, a mi jadni ovdje živimo u raspucanim kućama. Nisam nikoga zvao u kuću, ni neću. Tri godine su prošle, Banovina, katastrofa, političke laži, bogaćenje te strukture bogatih milijardera, još su bogatiji. Prije tri godine su se za te novce mogle graditi tri kuće sada ne može niti jedna. Bio sam spreman poginuti za Hrvatsku. Ispovijest jednog običnog čovjeka koji od države ništa mukte nije dobio. Tomašević je tu nemoćan”, rekao je uzrujani građanin.





“Ja razumijem…”, pokušao mu je odgovoriti Bačić.

“Ne razumijete, ne radite ništa. Kada bi razumjeli, došli bi dva mjeseca u taj kontejner sa svojim Plenkovićem, za mene nije ni gospodin, kada bi došao tu živjeti i kada mu roditelji bili u kontejneru, brzo bi se to sredilo”, nastavio je građanin.

“Ja sam bio na Banovini, ne znam jesti li vi bili? Radi se, jako puno. Potrošeno je preko 400 milijuna eura iz EU fondova, radi se autocesta”, smirivao ga je Bačić.

“Za koga kada nema ljudi, za koga ta infrastruktura?”, nije se dao Zagrepčanin.

“Napravit ćemo sve da se to do zime riješi, da ljudi ne žive u kontejneru, meni je žao. Ne slažem se da ništa nije napravljeno, puno objekata je obnovljeno. I u drugim državama u kojima je bio potres se još obnavlja, sve ćemo učiniti da vam se to što prije izgradi. Na vama je da mi vjerujete, ili ne. Nismo zadovoljni, ali da baš nije ništa napravljeno… Mislim da nije točno da baš ništa nije napravljeno. Ne stoji da se ne radi ništa”, nije se dao Bačić.

Rekao je da razumije frustraciju i da bi vjerojatno u njegovoj situaciji ministru prišao s puno gorim rječnikom.









U razgovor se ubacio i Tomislav Tomašević koji je rekao da će s novim zakonom građanima se omogućiti novac koji će im ubrzati samoobnovu.

“Tri godine niti jedna kuća nije napravljena! Tri godine da Vlada nije napravila niti jednu kuću. Skoro bi spomenuo Srbe da su napravili više kuća nego mi. To je Bogu za plakat. One koji ne ispunjavaju obećanja, ne da ćemo ih mijenjati, nego kazniti. Mislim na izvođače koji su sklopili ugovore s državom o obnovi, pobrali lovu. Nema odgovornosti, koja politička odgovornost? Bez kaznene i materijalne odgovornosti nema ništa”, zaključio je nezadovoljni građanin.

Na kraju se ispričao se Bačiću na žestokim kritikama te mu rekao da nisu zlonamjerne.









Video možete pogledati OVDJE.