(VIDEO) TISUĆE PROSVJEDOVALE PROTIV COVID MJERA U SRCU EU: Eskaliralo nasilje, policija koristila suzavce i vodene topove

Desetci tisuća ljudi demonstriralo je u nedjelju u središtu Bruxellesa u znak prosvjeda zbog pojačanih ograničenja COVID-19 koje je uvela belgijska vlada kako bi se suprotstavila najnovijem porastu broja slučajeva koronavirusa.

Mnogi od 35.000 osoba, koliko policija procjenjuje da je bilo na skupu, već su otišli kući kada su demonstracije prerasle u nasilje dok je nekoliko stotina ljudi počelo gađati policiju, razbijati automobile i paliti kante za smeće. Policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima te je pokušala uspostaviti red kada se spustio sumrak u belgijskoj prijestolnici.

LOOK: New Covid restrictions sparked massive demonstrations in Brussels on Sunday.

Belgium recently extended the use of face masks and mandatory remote work in an attempt to contain a new surge of cases https://t.co/zpiG7ZiaTA pic.twitter.com/O4gPEJpuqS

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 21, 2021