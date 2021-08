(VIDEO) TISUĆE AMERIKANACA U BIJEGU PRED URAGANOM: ‘Evakuirajte svi, nemate puno vremena!’ U panici zakrčili ceste, očekuje se najgora oluja u 150 godina

Deseci tisuća ljudi bježe iz američke savezne države Louisiana zbog uragana Ida koji se približava tom području.

Očekuje se da će Ida u nedjelju navečer udariti na kopno u Meksičkom zaljevu, s olujnim udarima vjetra od čak 220 km/h koji su klasificirani kao opasni po život.

Prognostičari kažu da bi ova oluja mogla biti jača od uragana Katrina koji je uništio veći dio New Orleansa 2005. godine, piše BBC.

12:00 Potiču ljude da se opskrbe hranom i vodom

Lokalne vlasti diljem države potiču ljude da nabave zalihe hrane i vode za barem tri dana jer će tijekom ta tri dana hitnim službama biti teško do onih najpogođenijih uraganom.

10:00 Uragan Ida prerastao u kategoriju 4

Uragan Ida postao je oluja kategorije 4 u nedjelju rano ujutro, podaci su Hurricane Hunter-a. Dok Ida ‘galopira’ u smjeru sjevera prema saveznoj državi Louisiani i obali Meksičkog zaljeva, meteorolozi su rekli da se očekuje povećanje brzine vjetra, što će potencijalno donijeti još veću devastaciju u regiji po dolasku uragana.

09:00 Ljudi koji bježe blokirali ceste

Prometne gužve blokirale su neke autoceste oko Louisiane jer je stanovnicima mnogih područja naređeno da se evakuiraju.

From the air- Look at the traffic as people evacuate from #HurricaneIda pic.twitter.com/ACvEHsH2wu

08:30 Jedna od najvećih oluja u 150 godina: ‘Nemate puno vremena’

Guverner John Bel Edwards upozorio je da bi oluja mogla biti jedna od najvećih koja je pogodila državu u 150 godina.

“Nemate više puno vremena”, upozorio je stanovnike u subotu.

“Do večerašnjeg odlaska u krevet morate biti tamo gdje namjeravate dočekati oluju i morate se pripremiti koliko god možete, jer će se sutra vrijeme vrlo brzo početi pogoršavati.”

08:00 Proglašeno izvanredno stanje, oglasio se i Biden

Guverner susjednog Mississippija proglasio je izvanredno stanje. Predsjednik Joe Biden rekao je da se Ida “pretvara u vrlo, vrlo opasnu oluju” i da je savezna vlada spremna pružiti pomoć. Uragan jača nad toplim vodama Meksičkog zaljeva, podižući ga s kategorije 2 na izuzetno opasnu oluju kategorije 4.

Today I was briefed on our preparations for Hurricane Ida by @FEMA. We have deployed emergency response personnel and pre-positioned food, water, generators, and supplies to make sure we’re ready to respond. If you are in Ida’s path, please pay attention and be prepared. pic.twitter.com/FgIQOrfUuY

— President Biden (@POTUS) August 28, 2021