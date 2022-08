(VIDEO) TEŽAK UDARAC NA RUSKI PONOS, UKRAJINCI SLAVE! Pogođeno sjedište Crnomorske flote: Gusti dim suklja nad Sevastopoljem

Stižu izvješća u ukrajinskom napada na sjedište Crnomorske flote u Sevastopolju na Krimu, najvećoj ruskoj pomorskoj bazi na Crnom moru.

Prema prvim izvještajima, sjedište je pogođeno bespilotnom letjelicom (UAV).

Iz.RU javlja na Telegramu da se, prema riječima proruskog guvernera Savastopolja, Mihaila Razvožajeva, dron zabio u krov sjedišta Crnomorske flote, piše The Guardian.

A UAV struck the Black Sea Fleet’s headquarters in Sevastopol, according to Crimean officials. https://t.co/njijUYUFfKhttps://t.co/Nn4DSUP7Sh pic.twitter.com/ddBTNbAysL

— Rob Lee (@RALee85) August 20, 2022