(VIDEO) TAKO SE PONAŠA RATNI VOĐA! Zelenski u rijetko viđenom izdanju: ‘Želim vam snage’

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski viđen je u nedjelju izvan svoje službene rezidencije u Kijevu prvi put od eskalacije ruske invazije, na video snimkama objavljenim na društvenim mrežama na kojima se vidi kako posjećuje ranjene u bolnici.

Odjeven u vojnu odoru krem boje, ukrajinski predsjednik je dodjeljivao odličja ranjenim vojnicima i snimao selfije pored njihovih kreveta u bolnici.

“Ozdravite. Želim vam snage. Super ste dečki!”, čuje se kako Zelenski govori pacijentima.

Do sada su slike i snimke Zelenskija prikazivale samo u njegovom uredu ili službenoj rezidenciji. Ruski mediji više puta su nagađali da je 44-godišnji ukrajinski čelnik napustio glavni grad Ukrajine.

