(VIDEO) SVEĆENIK CIPELARIO VOJNIKA USRED MISE! Ove riječi bile su ‘okidač’ za nasilje, priključili mu se i agresivni vjernici

Incident koji je šokirao javnost dogodio se u Ukrajini, u gradu Hmeljnicki na zapadu zemlje. Naime, u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije svećenik i vjernici napali su vojnika u crkvi, što je izazvalo žestoku reakciju javnosti.

Prema ukrajinskim medijima, vojnik Artur Ananijev koji se dobrovoljno javio na prvu crtu bojišnice na samom početku rata, bio je u crkvi kada je izjavio: “Koliko ljudi mora poginuti prije nego što prestanete odlaziti u Moskovsku patrijaršiju?”.

Ova izjava izazvala je žestoku reakciju kod prisutnih, a vojnik je bacio knjigu evanđelja na pod i počeo vikati na svećenika koji je čitao liturgiju.

Očevici su za lokalni list izjavili da je, prema njihovom mišljenju, vojnik započeo sukob.

Međutim, videozapis iz crkve pokazuje da je nakon izjave vojnika, svećenik počeo cipelariti vojnika, a zatim ga je nekolicina prisutnih pribila uz zid.

Ukrainian media published a video from Khmelnytskyi, where there was a conflict between a serviceman and a UOC MP priest in a church.

The reason for the scuffle was the soldier’s question: “How many people have to die before you stop coming here?” pic.twitter.com/hdKq0gbdHw

— NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2023