(VIDEO) Stvara se savez od kojeg strahuje Zapad: Susreli se Putin i Kim Jong Un, znakovito je i gdje

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un i ruski predsjednik Vladimir Putin stigli su na ruski kozmodrom Vostočni, s kojeg se lansiraju svemirske rakete, javljaju ruski državni mediji RIA Novosti i TASS.

Kako javlja CNN, očekuje se da će dvojica čelnika razgovarati i oružju koje bi Pjongjang mogao dostaviti Moskvi. Zanimljivo, o Sjevernoj Koreji se dosad pričalo kao o iznimno zatvorenoj zemlji koja se nalazi pod zapadnim sankcijama, a sada su oči svijeta uprte u susret poglavara te zemlje s ruskim predsjednikom te nitko nije mogao ni zamisliti da bi upravo ta zemlja mogla postati važan geopolitički akter.

Slike udaljenog svemirskog centra, na ruskom Dalekom istoku, pokazuju kako se ruska i sjevernokorejska zastava vijore ispred zgrade.

Kim je stigao u Rusiju u utorak nakon što je iz Pjongjanga putovao svojim privatnim vlakom. U srijedu ujutro, uoči dolaska u svemirski centar, Sjeverna Koreja ispalila je dvije balističke rakete kratkog dometa.

Pojavile su se i prve snimke susreta koje pokazuju Kima kako izlazi iz vlaka i rukuje se s nekoliko ruskih dužnosnika na peronu, a kasnije ga se može vidjeti kako izlazi iz crnog automobila i rukuje se s ruskim predsjednikom koji ga čeka.

“Bok. Drago mi je što te vidim. Kako si putovao?”, Putin je rekao Kimu u videu koji je objavio Kremlj.

Kim odgovara: “Hvala vam što ste nas pozvali i poželjeli nam dobrodošlicu dok imate toliko posla.”

Dvojica tada ulaze u svemirski centar.

