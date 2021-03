(VIDEO) STRAVIČNA NESREĆA: U sudaru vlakova poginule 32 osobe, deseci su ozlijeđeni, neki leže zarobljeni, bez svijesti

Na jugu Egipta u petak došlo je do sudara dva vlaka.

Sudar je doveo do prevrtanja tri osobna automobila.

Poginule su 32 osobe, a ozlijeđeno je njih 66.

Lokalni mediji objavili su snimke s mjesta događaja, a na njima se mogu vidjeti prevrnuti vagoni vlakova u kojima su još zarobljeni putnici od kojih su neki bez svijesti, a neki teže ozlijeđeni.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5









— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021