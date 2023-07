(VIDEO) Strašna tragedija potresla Grčku: Urušio se most, ima mrtvih

Jedna je osoba poginula u urušavanju mosta u Patrasu, objavile su vlasti dodavši da je jedna osoba ozlijeđena.

Na mostu koji se nalazi na cesti koja povezuje Patras s Atenom bili su u tijeku radovi.

Ranije vijesti su spominjali ljude zarobljene u ruševinama.

Televizija ERT objavila je da je pet osoba teško ozlijeđeno, ali još uvijek nije službeno potvrđena ta informacija.

