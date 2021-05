(VIDEO) STRAH I KAOS NA ULICAMA! Izrael gomila snage uzduž granice s Gazom, oglasio se i Trump: ‘Pod Bidenom svijet postaje sve nasilniji i nestabilniji!’

Autor: Maja Štefanac

U Izraelu doslovno vlada zastrašujući kaos, a na granicu s Gazom Izrael je poslao tri brigade. U ranim jutarnjim satima, izraelska je vojska započela s novim zračnim napadima na palestinsku enklavu na obali i srušila šesterokatnicu u središtu grada Gaze.

Dosad je u pojasu Gaze ubijeno najmanje 83 ljudi, dok je u Izraelu ubijeno sedmero ljudi. U pripremi za moguću invaziju koja bi mogla eskalirati tokom dana, vojne postrojbe Izraelskih obrambenih snaga (IDF) počele su se okupljati na granici s Gazom. Na granici s palestinskom enklavom sada se već nalazi Padobranska brigada, Golanska pješadijska brigada, te 7. oklopna brigada IDF-a. Hoće li do invazije uistinu i doći ovisit će o odluci vodećih izraelskih političara. Američki predsjednik Joe Biden najavio je slanje osobnog izaslanika, Hadyja Amra, čija će zadaća biti pokrenuti dijalog s Izraelom i s Palestincima.

Oglasio se i Donald Trump: “Kad sam bio na funkciji, bili smo poznati pod nazivom Mirovno predsjedništvo, jer su izraelski protivnici znali da Sjedinjene Države snažno stoje uz Izrael i da će doći do brze odmazde ako se Izrael napadne. Pod Bidenom svijet postaje sve nasilniji i nestabilniji jer Bidenova slabost i nedostatak podrške Izraelu dovodi do novih napada na naše saveznike. Amerika mora uvijek stati uz Izrael i jasno staviti do znanja da Palestinci moraju zaustaviti nasilje, teror i raketne napade te jasno staviti do znanja da će SAD uvijek snažno podržavati pravo Izraela da se brani. Nevjerojatno, demokrati također nastavljaju stajati uz bok poludjelom antiameričkom predstavniku Ilhanu Omaru i drugima, koji divljački napadaju Izrael dok su pod terorističkim napadom.