(VIDEO) STIŽU ZASTRAŠUJUĆE SNIMKE: Eksplozije i sirene odjekuju Kijevom, srušen zrakoplov, zabio se u zgradu i zapalio

Autor: Dnevno,hr

CNN je objavio da su se oko 5.40 sati čule još najmanje tri eksplozije u Kijevu.

Gradom odjekuje zastrašujuć zvuk sirena.

Pretpostavlja se da su odjeknule na jugozapadnom dijelu grada. Nešto više od sat vremena prije toga savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko objavio je putem twittera da je započeo napad na Kijev.

Geraščenko je napisao da se se Kijev napada krstarećim ili balističkim projektilima. “Upravo sam čuo dvije snažne eksplozije”, objavio je Geraščenko.









Objavljeno je i kako su ukrajinske snage srušile neprijateljski zrakoplov iznad Kijeva u ranim jutarnjim satima u petak, koji se potom zabio u stambenu zgradu i zapalio je. Mediji su kasnije objavili i kako u Kijevu gori na više mjesta.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je još jednu molbu zapadnim saveznicima da pomognu Ukrajini i zaustave brutalni napad Rusije. “Jutros branimo svoju državu sami. Kao i jučer, najmoćnije svjetske snage gledaju izdaleka”, rekao je Zelensky u svom jutrošnjem obraćanju naciji. “Jesu li jučerašnje sankcije uvjerile Rusiju? Mi čujemo na našem nebu i vidimo na našoj zemlji da to nije bilo dovoljno.”

russian bombing in kiev tonight.

putin’s war crimes happening in front of our eyes. pic.twitter.com/UodmTlMGKW — ian bremmer (@ianbremmer) February 25, 2022







Еще одно видео с моментом взрыва в небе над Киевом ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА pic.twitter.com/CmiEnMaXIO — Дождь (@tvrain) February 25, 2022

Objavljene su i fotografije s mjesta pada. Nejasno je radi li se o mjestu na koje je pao srušeni zrakoplov ili posljedicama ruskog raketiranja.