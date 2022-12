(VIDEO) STIGAO I SNIJEG! Pada u Lici, Gorskom kotaru, a krenulo je i u nizinama

Autor: Dnevno.hr

Za danas su za cijelu zemlju na snazi upozorenja zbog obilne kiše, snijega i jakog vjetra, a isto upozorenje vrijedi i za sutra.

Već je za večeras najavljeno zahlađenje, prvo u gorskim i sjevernim krajevima, a kiša će prijeći u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Snijeg je danas počeo padati u Gorskom kotaru i Lici, a mjestimično pada i u nizinama.





Za nedjelju je prognoza slična, očekuje se oblačno vrijeme uz povremenu oborinu, češću u noći i ujutro.

U unutrašnjosti će padati uglavnom susnježica i snijeg, a na Jadranu kiša, lokalno uz malo snijega nošenog jakom burom. Poslijepodne će se naoblaka ponegdje duž obale djelomično raskinuti. Vjetar slab, u Podravini i Slavoniji umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, a u južnoj Dalmaciji umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka na kopnu uglavnom od -2 do 4, na sjevernom Jadranu od 6 do 11, a u Dalmaciji najniža od 7 do 13 i najviša od 10 do 15 °C.