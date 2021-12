(VIDEO) SRUŠIO SE ZRAKOPLOV, POGINULO DEVET OSOBA: U padu aviona u Dominikanskoj Republici život izgubio glazbeni producent, među putnicima bilo i dvoje djece

Autor: Dnevno.hr

Devet osoba, među kojima šest Amerikanaca, poginulo je u srijedu u padu zrakoplova koji je iz Santo Dominga trebao poletjeti na Floridu, priopćila je zrakoplovna kompanija Helidosa.

“Helidosa obavještava i žali zbog nesreće njezina zrakoplova u zračnoj luci Las Americas (u Santo Domingu) u kojoj su poginuli svi putnici i članovi posade”, navodi se u priopćenju.

Kako se vidi iz manifesta leta koji su objavili novinari, posadu su činila dva pilota i domaćica zrakoplova a među šest putnika bilo je dvoje djece, od 4 i 13 godina. Po tom dokumentu, zrakoplov je letio u Orlando, a kompanija navodi da je odredište bio Miami.

Dominican Republic plane crash kills 9, airline says: 9 people died in a plane crash, including the urban music producer “Flow La Movie”, while traveling to the Santo Domingo international airport, in the Dominican Republic. pic.twitter.com/VOsU8Q4lmL — worldnews24u (@worldnews24u) December 16, 2021

Mediji pišu da je među žrtvama portorikanski glazbeni producent Jose Angel Hernandez poznat pod nadimkom Flow la movie i njegova supruga. Zrakoplov, Gulfstream, poletio je iz Santo Dominga i pokušao prisilno sletjeti zbog tehničkih problema, pišu novine.

Nine people were killed on Wednesday after a private aircraft crashed while making an emergency landing at Las Americas Airport in the Dominican Republic’s capital Santo Domingo, according to the plane’s operator, Helidosa Aviation Grouphttps://t.co/2xzTBXGZxB





— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 16, 2021