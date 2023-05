(VIDEO) ‘SRBI SU POZNATI PO MIROLJUBIVOSTI!’ Tisuće ljudi okupilo se na Kosovu, razvijena zastava od 250 metara: ‘Neka prosvjed bude miran’

Nekoliko tisuća Srba okupilo se u srijedu ispred zgrade općine Zvečan, ispred koje i dalje stoje vojnici KFOR-a i pripadnici Specijalne kosovske policije.

Kako javlja reporter Kosova Online, u Zvečanu je trenutno najveći broj okupljenih Srba do sada. Broj specijalaca i oklopnih vozila kosovske policije od jutros je povećan, a napetosti su velike.

🇷🇸 Serbs in Zvečan unfurled a 250-meter Serbian flag. Thousands of Serbs again gathered to protest in front of municipal buildings in northern Kosovo, where KFOR soldiers arrived. pic.twitter.com/TkIpGgJij6





