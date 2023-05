(VIDEO) DRAMA NA VELEŽU: Stotinu ljudi pokušava spasiti Hrvaticu koja visi sa stijene visoke 400 metara

Autor: Dnevno.hr

U tijeku je velika akcija spašavanja ozlijeđene hrvatske planinarke koja visi na stijenama planine Velež.

U akciju je uključen i helikopterski servis Republike Srpske, potvrdio je za portal Srna.rs direktor Boban Kusturić koji je naveo kako helikopter ni nakon 20 naleta nije uspio prići ni blizu ozlijeđenoj Hrvatici.

Kako doznaje Avaz, spasioci GSS-a su stigli do unesrećene i pokušat će je spustiti vertikalno niz planinu u specijalnim nosilima. Unesrećenu ženu će prenijeti do prve putne komunikacije, kako bi je vozilom prevezli do bolnice.





‘Pokušat ćemo je izvući’

“Poletjeli smo oko 17 sati iz Banja Luke. Imamo informacije da je državljanka Hrvatske ozlijeđena na stijenama na planini Velež i da ima ozljede ruke i grudnog koša. Imamo sa sobom medicinsku opremu i liječnika i pokušat ćemo je izvući i transportirati prema nekom medicinskom centru u zavisnosti od ozljeda”, rekao je Kusturić.

Prema njegovim tvrdnjama, radi se o planinarki, a s njom se nalazi i muškarac.

“Dali smo sve od sebe, napravili više od 20 naleta, ali ne može se prići. To su vertikalne stijene. Nigdje ni blizu nismo mogli prići. Imao sam mnogo akcija i uvijek nastojim dati maksimum, ali ovdje ne možemo ništa učiniti”, dodao je.

Drama na Veležu: Žena iz Hrvatske visi na stijenama, spasioci je pokušavaju izvući pic.twitter.com/tpkrFmALtZ — Dnevni avaz (@DnevniAvaz) May 28, 2023









’40 ljudi je već gore, još 40 stiže’

“Puno vam ne možemo reći osim da su ekipe na terenu. 40 ljudi je već gore, još 40 stiže, a 20 spasilaca je u pripravnosti. Ovdje su sve gorske službe spašavanja koje su bile na raspolaganju, a akciju vodi Nadin Kevelj iz GSS-a Mostar”, kazao je za Avaz Emil Balavac iz GSS-a Jablanica.

Spasioci za sada nemaju informacija kako je došlo do ove nezgode, a veze s ekipama na terenu su otežane. Planinari Gorske službe za spašavanje Mostar zbog toga pokušavaju doći do ozlijeđene kako bi je izvukli do točke gdje je helikopter može preuzeti i transportirati dalje.

Prema navodima medija, uz planinarku se nalazi muškarac.